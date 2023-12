Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Antonio Nespoli (commissario cittadino di Azione) e Gianluca Grumo (Consigliere Comunale e Provinciale Azione):

«In sintonia con il Coordinatore Regionale di Azione Amati, con il Capogruppo Consiliare Regionale Mennea e con il Consigliere Regionale Clemente, in sinergia con tutti i simpatizzanti del partito andriese guidato dal Commissario Antonio Nespoli e per il tramite del Consigliere Comunale della Città di Andria e componente del direttivo provinciale di Azione Gianluca Grumo, in queste ore è stata formalizzata al Presidente del Consiglio Comunale la presentazione della mozione urgente di deliberazione di recepimento del “Piano Casa Regionale” già nel prossimo consiglio comunale, in considerazione dei benefici che una rapida adozione potrebbe avere in termini di legalità, rispetto dell’ambiente e sviluppo economico nella nostra città.

La suddetta iniziativa consiliare, si inserisce in un percorso di presentazione in tutti i Comuni della Regione Puglia, di identiche mozioni che promuovano e facciano immediatamente recepire e rendere operativo il “Piano Casa”, recentemente approvato dalla Regione Puglia, in tutti i comuni pugliesi».