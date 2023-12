La strada provinciale 2, ex 231, tra Andria e Canosa di Puglia, ancora teatro di incidenti. Sono due quelli avvenuti nella serata di ieri ma che, fortunatamente, non hanno fatto registrare feriti gravi. Il primo si è verificato all’altezza della rotatoria con lo svincolo per il borgo di Montegrosso, in direzione Andria. Forse a causa della scarsa visibilità e dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, un camion è uscito improvvisamente di strada, ribaltandosi. Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro, che si è concluso fortunatamente senza particolari conseguenze per l’uomo alla guida.

Tanta paura ma nessun ferito anche nel secondo incidente che si è verificato lungo stessa arteria stradale ma qualche chilometro più avanti, alle porte di Canosa di Puglia. Coinvolto un autobus della società di trasporti Marino, identificato con il numero 379. Giunto all’altezza di un mobilificio, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo è uscito improvvisamente di strada. Nonostante la gravità dell’incidente, nessuno tra i 28 passeggeri ed il personale di bordo, ha riportato ferite.

Momenti di grande apprensione tra i viaggiatori, costretti ad un’insolita evacuazione, attraverso il finestrino del conducente, dato che le porte dell’autobus sono rimaste bloccate.

Sul luogo dell’incidente Polizia, Vigili del Fuoco, che hanno coordinato le operazioni di soccorso, ed i volontari di Misericordia e Anpana di Canosa, che hanno offerto riparo dalla pioggia battente alle persone rimaste a terra. I passeggeri hanno poi proseguito il loro viaggio a bordo di un pullman sostitutivo fornito dall’azienda di trasporti.

Anche in questo caso è ancora da accertare la causa dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio, quella di una distrazione del conducente o delle difficili condizioni dell’asfalto, reso scivoloso dalle forti precipitazioni di ieri sera.