La Procura di Trani ha aperto una inchiesta per incendio doloso e ha disposto l’autopsia per fare chiarezza sulla morte di Leonardo Perrone, il 71enne trovato senza vita nel suo appartamento in pieno centro ad Andria, in cui nella tarda mattinata di oggi è divampato un incendio. All’arrivo del personale del 118 l’anziano era già deceduto: da chiarire se sia stato colto da malore improvviso prima che scoppiasse il rogo o se sia morto a causa delle fiamme. Sul corpo del 71enne, trovato sul divano del soggiorno della sua abitazione, saranno eseguiti nei prossimi giorni gli accertamenti autoptici. Secondo quanto emerso finora, non ci sarebbero danni alle strutture portanti dell’immobile. Sull’accaduto indagano i carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore di Trani Francesco Tosto, che dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto.