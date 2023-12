Cosa potrà fare da grande la Fidelis in questo campionato? Molto, se non addirittura tutto, dipenderà dal derby di domani. Andria di scena a Manfredonia per la quindicesima giornata di serie D: fischio d’inizio previsto alle ore 14.30, porte chiuse per i tifosi, diretta su Telesveva, in tv e in streaming. È una sfida che vale tantissimo per i rispettivi cammini. É un incrocio particolare soprattutto per due, il presidente Giuseppe Di Benedetto e il tecnico Pasquale de Candia, che tornano da avversari a Manfredonia.

Due sole vittorie per la Fidelis nelle ultime otto: troppo poche per una squadra che ambisce a stare in alto. Una sola sconfitta nelle ultime dieci per i sipontini, che stanno lottando con grinta e caparbietà per confermare la categoria.

Il mercato in settimana ha portato in dote tre volti nuovi: il centrocampista under Ponzo, l’esterno Varsi e soprattutto l’attaccante Piccioni. De Candia gradisce.

Piccioni e Varsi non è escluso che possano trovare spazio già dal primo minuto. Out gli squalificati Strambelli e Russo. In infermeria resta Burzio, tutti gli altri sono recuperati. Compreso Feola, molto probabilmente titolare al “Miramare”. Un po’ di dubbi de Candia se li porta tra centrocampo e attacco.

Il servizio.