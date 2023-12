La Fidelis Andria 2018 comunica il trasferimento in maglia biancazzurra dell’attaccante classe 1991 Gianmarco Piccioni proveniente dalla Nocerina. L’atleta nativo di San Benedetto del Tronto è stato protagonista nella scorsa stagione per la prima volta nel girone H con 16 reti in 28 presenze con la maglia del Matera. Ma nella sua lunga carriera ha collezionato oltre 100 presenze tra i professionisti in Italia girando il mondo nelle massime serie di Romania, Malta e Bulgaria segnando anche una rete nelle due presenze con la maglia del Politehnica Iasi nelle qualificazioni per l’Europa League.

«Un attaccante strutturato fisicamente che sarà già a disposizione del tecnico Pasquale de Candia per la trasferta di Manfredonia. Un grande WelcHome a Gianmarco nella famiglia Fidelis”, si legge nella nota della società.