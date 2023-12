Come da consueta tradizione, alla soglia dei 40 anni di attività, l’8 dicembre il C.A.L.C.I.T. di Andria, nato nel 1984, celebra la Giornata del Malato Oncologico con una SS. Messa in Cattedrale alle ore 11.30, officiata da S.E. Mons. Luigi Mansi, Vescovo della Diocesi.

A seguire ci sarà la tradizionale cerimonia esterna con la deposizione dei fiori alla statua della Madonna in piazza Duomo assieme al volo delle colombe grazie alla preziosa collaborazione con i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale della BAT. Una tradizione interrotta solo nel 2020 a causa delle normative per la pandemia da covid-19 ma che è tornata con grande emozione per tutti i soci e partecipanti. Grazie alla preziosa collaborazione con Telesveva e News24.City sarà comunque possibile seguire la cerimonia religiosa in diretta sia in TV, sul canale 18, che in streaming sui canali social delle due emittenti.

Nel frattempo sono partite tutte le attività previste per il Natale di solidarietà del Calcit. In particolare è attiva la vendita di presepi e panettoncini di cioccolato per la solidarietà ed il cui ricavato sarà interamente devoluto al progetto di assistenza ai malati oncologici La Grande C istituito ormai da tre anni e che ha già permesso di assistere centinaia di persone oltre a consentire di attivare servizi di ausilio essenziali come la psicooncologa nel reparto di “Ematologia” dell’Ospedale “Dimiccoli” di Barletta ed i trasporti dei pazienti.

Per informazioni o prenotazioni è possibile contattare i numeri 0883.890947, il 3397274655.