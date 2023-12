«Ringrazio Michele Patruno, sindaco di Spinazzola, per la disponibilità e l’impegno messo in campo in questa ‘partita’. In attesa che possano tornare ad essere direttamente i cittadini ad eleggere i propri rappresentanti nell’Ente, assieme a Michele -in queste elezioni di secondo livello- abbiamo costruito una candidatura che potesse rappresentare un’alternativa valida all’attuale amministrazione di centrosinistra» -è la nota a firma del consigliere comunale, Andrea Barchetta.

«Mantenendo ferme, anche in questa circostanza, serietà e coerenza, non abbiamo condiviso ipotesi di percorsi unitari, sviluppandone uno che potesse rappresentare le istanze dei nostri cittadini, degli elettori di centrodestra e che avesse dunque una chiara identità. L’obiettivo, alla vigilia conseguibile, non è stato tuttavia raggiunto per il voto di un solo consigliere. Si faccia dunque, a livello provinciale, un’attenta analisi su chi avrebbe dovuto sostenere e non lo ha fatto.

Il risultato certifica comunque che il cdx ha candidato la giusta figura: capace di raccogliere

ampi consensi personali, abbinati a prospettive di buona amministrazione, ciò che già

succede in quel di Spinazzola. Aspettiamo le elezioni per il consiglio, che avverranno invece

nei prossimi mesi. Nel frattempo, continueremo a lavorare all’interno delle nostre comunità

nell’esclusivo interesse dei cittadini, all’insegna dei valori che da sempre ci

contraddistinguono», così in una nota il consigliere comunale di Fratelli d’Italia ad Andria,

Andrea Barchetta a margine delle elezioni provinciali.