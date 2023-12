«Per una decina di giorni, dal 5 dicembre al 16 dicembre, l’attraversamento ferroviario di via Ospedaletto sarà chiuso al traffico. Non per tutto il giorno però, solo dalle 14:00 alle 18:00, e non tutti giorni, solo quando le esigenze del cantiere d’interramento lo richiederanno». Lo scrive in una nota l’assessore alla Mobilità Pasquale Colasuonno.