Moto si ribalta al suolo in via Lombardia. Conducente ferito trasportato, da autoambulanza del SET 118, in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale “L. Bonomo” di Andria. Alle ore 21.10 di ieri, al centralino della Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale perveniva la segnalazione di un uomo a terra privo di conoscenza, che era caduto da solo alla guida di una moto.

Veniva allertato il 118, che inviava sul posto un’autoambulanza, e inviato l’equipaggio specialistico della squadra di Pronto Intervento, i cui agenti, dopo il soccorso al malcapitato, procedevano all’esecuzione dei rilievi e all’avvio delle prime indagini.

Nel sinistro stradale non sono stati coinvolti altri veicoli o persone. Si è in attesa anche degli esiti delle analisi di rito richieste alla struttura sanitaria per la verifica del tasso alcolemico e dell’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il motociclo è stato recuperato tramite carro gru fatto appositamente intervenire sul posto. Il motociclista è stato ricoverato in osservazione in attesa del completamento degli accertamenti sanitari utili per definire la prognosi, che, al momento non è riservata.