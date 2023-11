Come sostituire Nicola Strambelli? Questo l’interrogativo principale in casa Fidelis Andria nel percorso di avvicinamento alla sfida al Matera, in programma domenica prossima al Degli Ulivi. I due turni di squalifica rimediati dal capitano dopo l’espulsione rimediata all’alba del derby con il Bitonto a Bitritto costringeranno la squadra allenata da Pasquale De Candia a fronteggiare una situazione inedita in questo campionato sia nel prossimo turno che nella trasferta di domenica 10 dicembre a Manfredonia: l’assenza del numero 10, l’uomo più dotato sul piano della qualità e del carisma. Quasi un insostituibile, osservando i numeri: quattro i gol, sei gli assist in 13 presenze con 1035 minuti in campo. Nessuno ha inciso quanto Strambelli nel cammino della Fidelis sin qui.

Per decifrare un’opzione plausibile occorre far riferimento all’unica partita che Strambelli ha saltato sin qui in stagione, quella del 18 ottobre in Coppa Italia con il Bitonto. La Fidelis all’epoca allenata da Francesco Farina si schierò con il 4-3-3 con Martinez e Burzio al fianco di Jefferson. Proprio Martinez appare la pista più realistica per prendere ruolo e compiti del capitano. La sua capacità di sgusciare in fascia e cambiare passo potrebbe tornare utile in un tridente in cui Sasanelli e Scaringella hanno due posti assicurati. Dopo un ottimo avvio con le reti a Palmese e Casarano, l’ex Locri è scivolato indietro nelle gerarchie come i nove minuti giocati nelle ultime quattro partite testimoniano e il rilancio nell’undici titolare per lui saprebbe di riscatto. L’altra idea è legata a Burzio, ancora alla ricerca della prima rete con la maglia della Fidelis e titolare nelle tre partite che hanno preceduto l’arrivo di De Candia in panchina. In caso di impiego dell’ex Lavello, Sasanelli potrebbe scalare sull’out di destra. Occhio però anche al calciomercato: è praticamente fatta per l’arrivo in biancoazzurro di Sante Russo, attaccante esterno che da gennaio del 2021 fino all’alba di questa settimana è stato protagonista con il Barletta. Se dovesse essere a disposizione già per la sfida di domenica, il suo sarebbe un nome di cui tener conto, soprattutto come opzione a partita in corso.