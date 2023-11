E’ la voce di Vincenza, la 42enne uccisa dal marito nella loro casa ad Andria nel pomeriggio di martedì scorso. Uno dei messaggi vocali inviati qualche giorno prima in cui la donna confermava di aver avuto una settimana difficile a causa di quanto accaduto nella notte tra il 22 ed il 23 novembre. La donna parla dell’aggressione da parte del marito e della necessità di cure in Ospedale come ricostruito anche dai carabinieri durante le indagini di queste ore. Quattro i giorni di prognosi in quella circostanza. In realtà a confermare quell’episodio di maltrattamenti sarebbe stato lo stesso Luigi Leonetti il 51enne, suo marito, che ora si trova nel carcere di Lucera e che ha confessato l’omicidio. Circa un mese fa la donna avrebbe confessato al marito di voler interrompere il loro rapporto coniugale. Da allora i rapporti si sarebbero incrinati. Nelle parole di Vincenza, che sarebbero confermate anche da altri vocali, tutta la sua preoccupazione e la volontà chiara di evitare il più possibile di tornare a casa dove c’era il marito.

