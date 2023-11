Il ricavato dell’iniziativa per sostenere lo sportello di ascolto e la helpline telefonica all’interno de “La casa per le amiche”. L’impegno per il sociale e la solidarietà prendono i colori dell’arte e si arricchiscono dell’estro e della maestria delle artiste andriesi in una nuova iniziativa promossa dall’associazione Le amiche per le amiche, ideata dalla segretaria Elena Lorusso, grazie alla collaborazione dell’ebanisteria Quacquarelli che ha fornito i supporti su cui hanno lavorato note pittrici della città.

Maria Pia Cafagna, Caterina Larovere, Daniela Pagliaro, Claudine Papa, Isanna Salvemini, Isabella Pistillo, Mariella Sellitri e Valentina Zingaro, sono le artiste che si sono ritagliate del tempo nel loro lavoro e impegni professionali a favore di questa causa decorando i supporti di legno forniti dall’ebanisteria Quacquarelli e dando così vita alle Stelle d’artista. I dettagli del progetto a scopo benefico saranno illustrati in una conferenza stampa il 28 novembre alle ore 18 presso l’atelier di Isabella Pistillo in Contrada Barba d’Angelo, 43 ad Andria (affianco al centro commerciale La Mongolfiera). Contestualmente sarà dato il via alla vendita delle opere d’arte.

“Un pensiero da acquistare e regalare per tramettere sicuramente gli auguri di serene festività in modo innovativo ma anche per veicolare il messaggio sociale che deve accompagnare il nostro operato tutto l’anno e cioè il prendersi cura del prossimo, nella fattispecie delle donne in difficoltà che all’interno della nostra ‘casa delle amiche’ possono trovare ascolto, consulenza ma anche una boutique solidale per sentirsi più belle, anche l’autostima è necessaria per prendere delle decisioni importanti per la propria vita”, spiega la presidente dell’Aps Le amiche per le amiche, Francesca Magliano.