Per tutti i collezionisti di Andria, fino a sabato 2 dicembre, saranno disponibili nell’ufficio postale con sportello filatelico di Via G. Bovio, oltre che nei dieci Spazio Filatelia del territorio, i Libri e gli Album dei Francobolli degli anni 2020, 2021 e 2022.

Il Libro contiene la raccolta di francobolli emessi nel corso dell’anno, con una veste elegante nuova e colorata, con illustrazioni, fotografie e testi descrittivi. Al suo interno sono inseriti anche gli annulli del giorno di emissione e le informazioni tecniche relative a ogni emissione e il costo varia in base al valore delle carte valori postali emesse durante l’anno.

É un prodotto indirizzato, oltre che al singolo collezionista, alla vendita alle grandi aziende come gadget o regalo e non è solo la raccolta dei francobolli emessi in 365 giorni, ma soprattutto il racconto dell’Italia attraverso i francobolli stessi che celebrano eroi, tesori, patrimoni culturali e il sistema produttivo, che tutti insieme rappresentano il Paese come un’affascinante storia di eccellenza. Il piccolo rettangolo protagonista del Libro è una vera e propria opera d’arte che regala una nuova ribalta istituzionale e storica non solo a personaggi celebri, eventi, film e monumenti importanti ma anche a luoghi e personalità meno conosciuti che sono parte integrante della storia italiana e che costituiscono l’educazione civica del Paese.

L’Album, invece, è una raccolta completa dei francobolli, degli interi postali, delle buste primo giorno affrancate e bollate con annullo giorno di emissione e dei bollettini illustrativi emessi in un anno e anche il suo prezzo di vendita varia a seconda del numero delle emissioni nel corso dell’anno.

Per ulteriori informazioni sui due prodotti o curiosità su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito https://filatelia.poste.it