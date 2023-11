Un importante dispiegamento di forze in campo, in particolare della Polizia di Stato, per il contrasto ai furti di autovetture e reati predatori in genere nella BAT. Dopo il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza in Prefettura dello scorso 30 ottobre a Barletta alla presenza del ministro dell’interno Matteo Piantedosi e l’arrivo di diverse unità da altre province (Bari, Cosenza, Lecce, Perugia, Pescara e Vibo Valentia) per consentire un più capillare controllo del territorio, la polizia da inizio mese ha arrestato 12 persone, controllato 14mila persone e 8650 veicoli con 286 sanzioni per violazioni al codice della strada.

Pattugliamenti specifici nella zona PIP, nel quartiere di San Valentino e nell’intero agro ad Andria con 300 posti di controllo effettuati, il rinvenimento di 9 veicoli rubati riaffidati ai legittimi proprietari, 3 arrestati e 21 denunciati a piede libero. Sequestrate anche armi e sostanze stupefacenti con 18 veicoli sequestrati e 149 sanzioni per violazione al codice della strada. Fondamentale anche l’ausilio del IX reparto volo “Bari-Palese”.

Operazioni simili sono state svolte anche negli altri comuni della provincia. In particolare tra Barletta, Margherita e Trinitapoli sono stati 115 i posti di controllo effettuati con oltre 2800 persone identificate e quasi mille veicoli controllati di cui 6 sequestrati, 5 documenti ritirati e 38 multe. 4 gli arresti con 11 denunce a piede libero, sequestri di droga. Tra Trani e Bisceglie, invece, 90 i posti di controllo con 2 arresti e 8 denunce a piede libero. Una trentina le sanzioni mentre 6 i mezzi a motore sequestrati. Tra Canosa e San Ferdinando di Puglia, infine, 72 i posti di controllo con il sequestro di 10 veicoli e 72 sanzioni per violazioni al codice della strada. Sono 3 gli arresti e 5 le denunce a piede libero.

Dalla Questura fanno sapere che le operazioni ad “Alto Impatto” proseguiranno anche nelle prossime settimane.