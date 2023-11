Nuovo incidente stradale sulla Strada Provinciale 2 in territorio di Andria attorno alle 13 questa mattina: una vettura è terminata fuori strada da sola senza coinvolgere altri mezzi. La vettura di grossa cilindrata di colore scuro aveva a bordo due persone, un uomo ed una donna entrambi residenti a Siena. La 41enne, dopo l’intervento rapido di una equipe sanitaria del 118, è stata trasportata precauzionalmente in ospedale al “Bonomo” per ulteriori accertamenti in codice giallo mentre per l’uomo solo poche ferite medicate sul posto.

Probabile che alla base dell’incidente ci sia stato l’asfalto bagnato che in quel punto della strada è particolarmente rovinato. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi e per ripristinare la corretta circolazione.