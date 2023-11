Michele Scaringella, Luca Sasanelli, Nicola Strambelli. Sono loro i pericoli pubblici numero uno nel girone H di Serie D. Lo dicono i numeri, lo conferma il rendimento sul campo: i componenti del tridente spiccano nella vetrina del gol allestita dalla Fidelis Andria. Sono 25 in 12 giornate, più delle altre 17 realtà della competizione. Dati ritoccati dal poker nel derby del Degli Ulivi con il Barletta, in un campionato che ha visto la Fidelis andare a segno quattro volte in una stessa partita nel 4-1 di Palma Campania del 17 settembre ed esibire la manita il 5 novembre al Degli Ulivi contro il Santa Maria Cilento. Tredici reti in tre partite, dodici nelle restanti nove. Il totale fa 25, quattro in più – per intenderci – di quelle realizzate dalla capolista Team Altamura.

Il trio Strambelli-Sasanelli-Scaringella, rispolverato da De Candia in occasione del derby con il Barletta, è una garanzia assoluta. Ha garantito complessivamente 16 reti – sei a testa per Scaringella e Sasanelli, quattro per Strambelli che domenica scorsa al Degli Ulivi si è preso la scena a suon di assist e giocate illuminanti da tuttocampista – e assicura una copertura degli ultimi 30 metri che le altre opzioni presenti in organico, da Jefferson (ai box per infortunio) a Burzio fino a Martinez, non sono in grado al momento di pareggiare. Il 10 ha totale libertà di movimento: può essere regista aggiunto in fase di impostazione, allargarsi a destra per stringere sul piede preferito, il sinistro, o diventare rifinitore alle spalle degli attaccanti. Sasanelli, testato nell’epoca Farina anche in mediana, sa far male in ogni modo: di testa, calciando dalla media distanza, attaccando la profondità. Doti a cui il classe 2004 abbina una sana dose di altruismo e attitudine a ripiegare. Scaringella sta smentendo invece la voce che lo vorrebbe solo come “attaccante generoso” e ha già migliorato il suo score della scorsa stagione, superando al momento un’accanita concorrenza per la posizione di riferimento avanzato negli schemi biancoazzurri.

In una Fidelis a caccia di rinnovate certezze dopo il cambio di guida tecnica un punto di ripartenza è rappresentanto dall’asse Strambelli-Sasanelli-Scaringella. Certo di esserci anche domenica nella trasferta di Bitetto contro il Bitonto, partita che Telesveva trasmetterà in diretta sul canale 18 e sui social via Facebook e Youtube. Un triumvirato del gol che attende di essere rimpolpato, magari dagli acuti di Cecere, a segno due volte in avvio di stagione prima di fermarsi per un infortunio fino al rientro nel derby, e dal calciomercato: la finestra di dicembre, si sa, è ricca di occasioni inattese e foriera di novità. E c’è da star certi che l’ambiziosa proprietà del club andriese non starà a guardare.