Incidente questa mattina attorno alle 6.30 sulla ex sp231 tra Andria e Corato. Per cause in corso in accertamento un’auto, che procedeva in direzione Andria, è terminata fuori strada ribaltandosi più volte. Il veicolo si è poi fermato in una scarpata. A bordo c’erano due persone rimaste ferite e trasportate al pronto soccorso del “Bonomo” in codice rosso. Sul posto sono intervenute tre equipe sanitarie del 118. A quanto si apprende non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia per i rilievi.