Rifiuti di plastica, indifferenziati, bottiglie di vetro ma anche la marmitta di un’automobile e perfino una moneta della vecchia 1.000 lire. È quanto raccolto, in poche ore di lavoro, dai volontari dell’associazione “3Place” di Andria, impegnati lo scorso fine settimana in una nuova operazione di pulizia, per rendere la città un po’ più a misura di ambiente e riparare ai danni dei soliti “sporcaccioni”. Armati di guanti, pinze, buste e delle loro immancabili pettorine verdi, i ragazzi di “3Place”, accompagnati questa volta dai volontari del “Forum Ricorda e Rispetta”, hanno ripulito il Bosco Urbano di via Ceruti, l’area verde realizzata proprio dall’associazione ambientalista, grazie alla collaborazione di molti cittadini, e che ospita al momento più di 30 alberi. Un momento di civiltà e condivisione al quale hanno preso parte anche alcuni bambini del quartiere, ai quali sono state spiegate le attività dell’associazione e soprattutto l’importanza della cura dell’ambiente. Una nuova azione di cleanup organizzata anche in occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, che si celebra ogni anno il 21 novembre. Risultato finale: 8 sacchi di rifiuti indifferenziati, 3 di plastica, altrettanti di vetro (contenenti più di 60 bottiglie), e poi tra le altre cose, carrelli, primipassi, un satellitare e ogni altro genere di rifiuto, abbandonato in strada e nel bosco urbano dai soliti ignoranti nemici della natura. Tutto il materiale raccolto dai volontari è stato poi accuratamente diviso per tipologia e consegnato agli operatori della Sieco Gialplast, la ditta che gestisce il servizio di igiene urbana nella città federiciana.