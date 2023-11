90^ nella classifica Ambiente, valutazione “insufficiente”; 76^ per Reati e Sicurezza, considerata “scarsa”; e poi ancora 83^ per Istruzione e Formazione; 91^ e insufficiente per Sistema Salute; 96^ per Reddito e Ricchezza; infine 103^ posizione nella classifica Tempo Libero. Sono i dati impietosi che fotografano la situazione della provincia di Barletta-Andria-Trani secondo il rapporto 2023 della “Qualità della vita”, l’indagine annuale di ItaliaOggi – Ital Communications, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, giunta alla 25^ edizione. Per la BAT dominano i piazzamenti nelle parti basse delle classifiche specifiche per temi sulle 107 province italiane. Nella classifica generale la sesta provincia pugliese occupa la posizione numero 85, guadagnando cinque posizioni rispetto all’anno scorso (quando era 90^). Fa senz’altro rumore la posizione numero 91 quando si parla di Sistema Saluta dove la BAT fa fatica sui rapporti posti letto ogni mille abitanti e apparecchiature sanitarie ogni 100 mila abitanti. Situazione che peggiora quando si parla di Reddito e Ricchezza, 96° posto: qui la BAT occupa addirittura la posizione 105 su 107 per “importo medio annuo pensioni”, 93^ invece per “reddito disponibile pro capite”. Sull’83^ posizione nella classifica complessiva per Istruzione e Formazione la BAT deve fare i conti con il 100° posto per persone tra i 25 e 64 anni “in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria”. Meglio alla voce lauree e titoli terziari tra i 25 e i 39 anni, dove la sesta provincia pugliese è 58^. Il territorio di Barletta-Andria-Trani rialza la testa nella classifica che parla di Sicurezza Sociale, 57^ su 107, valutata “accettabile”. In questo caso la sesta provincia pugliese si distingue in positivo “Reati a sfondo sessuale contro minori per 100 mila abitanti” (9° posto) e “infortuni sul lavoro ogni mille occupati” (15^). Non bene invece la voce “Morti per tumore ogni 100 decessi” (74° posto). Il miglior piazzamento della BAT è nella classifica Popolazione, 23^ su 107, dove la provincia è prima assoluta – e in senso positivo – per “tasso di mortalità per mille residenti” e alla voce “emigrati ogni mille residenti”. Tornando alla classifica generale la BAT, 85^, è la terza pugliese in graduatoria dietro Bari (82^) e Lecce (84^), e davanti a Brindisi (posizione numero 90), Foggia (96^) e Taranto (posizione numero 101). Dati che fanno emergere tutte le criticità non solo della BAT ma più in generale della Puglia.