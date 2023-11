Si terrà lunedì mattina alle 11 in Sala Giunta a Palazzo di Città ad Andria la conferenza stampa per la presentazione dell’importante collaborazione tra l’associazione C.A.L.C.I.T., che nel prossimo anno compie 40 anni di attività e l’associazione “La forza e il sorriso Onlus”, attiva in Italia dal 2007 sotto il patrocinio di Cosmetica Italia associazione nazionale imprese cosmetiche. Assieme le due associazioni presenteranno i laboratori di bellezza gratuiti in favore delle donne in trattamento oncologico.

Alla conferenza stampa parteciperanno il Sindaco di Andria Giovanna Bruno, la presidente de La forza e il sorriso Onlus Anna Segatti, la deputata andriese l’On. Mariangela Matera e il direttivo del C.A.L.C.I.T. con in testa il Presidente Dott. Nicola Mariano e la coordinatrice del progetto: l’esperta in psiconcologia Angela Quacquarelli. Tra gli intervenuti, anche il dott. Gennaro Gadaleta Caldarola, Direttore UOC Oncologia Medica P.O. “Mons. Dimiccoli” Barletta, parte integrante del comitato scientifico del C.A.L.C.I.T. Particolarmente importanti le testimonianze delle partecipanti al Gruppo “Fenice”.

La Forza ed il Sorriso Onlus è una associazione che lavora sul territorio nazionale da 16 anni e con 51 strutture ospitanti sparse da nord a sud, 30 imprese cosmetiche sostenitrici, 4300 laboratori di bellezza svolti, 20500 donne coinvolte e 500 volontari su tutto il territorio. Il CALCIT di Andria, invece, compie il prossimo anno 40 anni e grazie al progetto La Grande C continua a mettere in campo iniziative in favore dei malati oncologici a 360°.