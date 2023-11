Domenica 19 novembre, in occasione della sfida di campionato contro il Barletta, la Fidelis Andria non porterà sul campo solo una bella sfida calcistica, ma anche un chiaro messaggio contro la violenza sulle donne. Si rinnova, dunque, la collaborazione con il Centro Antiviolenza “RiscoprirSi”. L’iniziativa, quest’anno, ha anche il patrocinio del Comune di Andria. L’iniziativa rientra nelle attività di avvicinamento al 25 novembre in cui si celebra la giornata internazionale per l’eliminazione maschile contro le donne.

«Ringrazio la Fidelis Andria, oltre all’amministrazione comunale, da sempre a supporto delle attività da noi intraprese – spiega la Presidente dell’Associazione RiscoprirSi, la dott.ssa Patrizia Lomuscio – perché anche quest’anno la società andriese ci aiuta a sensibilizzare l’opinione pubblica in materia di prevenzione e contrasto alla violenza e a far conoscere i nostri servizi partecipando alla campagna “Allenati contro la violenza” promossa dall’Assessorato al Welfare e dall’Assessorato allo sport della Regione Puglia che collaborano con i centri antiviolenza regionali. Tutto questo nella consapevolezza che solo insieme, ognuno per le proprie competente, mantenendo un’unica direzione, si può realmente promuovere il cambiamento».

«Non potevamo mancare a questo appuntamento – ha spiegato il Presidente della Fidelis Giuseppe Di Benedetto – contro la violenza sulle donne, contro la violenza sui bambini, contro ogni forma di violenza. E’ lo spirito che ci accompagna in questo percorso e la Fidelis è una cassa di risonanza importante per questo tipo di messaggi. Noi ci siamo e faremo di tutto per dare un segnale fattivo già domenica prossima».

La Fidelis scenderà in campo dagli spogliatoi con la maglia rosa scelta appositamente per questo messaggio sociale prima di indossare i colori sociali bianco azzurri con cui si disputerà la gara. Il messaggio avrà una sua forza anche perchè rilanciato dagli stessi atleti della Fidelis attraverso uno striscione.

«E’ stato un caso che questa iniziativa sia stata intrapresa con il CAV RiscoprirSi proprio in un derby così sentito come quello contro il Barletta – ha spiegato l’Amministratore Unico Pietro Lamorte – sono felice che il messaggio giungerà forte a tanti tifosi e spettatori tra cui famiglie e bambini».