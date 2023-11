Una vagonata di emozioni per Pasquale De Candia: il ritorno alla Fidelis, quasi dieci anni dopo, ma questa volta da capo-allenatore, il ritorno al fianco del presidente Giuseppe Di Benedetto, dopo l’esaltante stagione trascorsa in tempi recentissimi a Manfredonia, il derby tra Andria e Barletta ormai dietro l’angolo: fischio d’inizio previsto alle ore 16 domani al “Degli Ulivi”, diretta su Telesveva con un ampio prepartita dalle ore 15.

Ci sarà il sold out al “Degli Ulivi”, con oltre 7000 tagliandi venduti. Ci sarà una clamorosa cornice di pubblico sugli spalti, da alta Serie C se non addirittura degna di palcoscenici più importanti. La Fidelis, però, deve fare i conti anche e soprattutto con le necessità. Una in particolare: migliorare l’attuale classifica. Arriva un Barletta in grande salute. I biancazzurri hanno vinto una sola volta nelle ultime sette gare giocate in questo campionato. Hanno bisogno di far scoccare una nuova scintilla.

La buona notizia arriva dall’infermeria: Nicola Strambelli, uscito per infortunio mercoledì nel derby di Coppa Italia contro il Casarano, è recuperato e sarà a disposizione per il derby col Barletta. De Candia in conferenza stampa ha dichiarato che metterà da parte la difesa a tre provata al “Capozza” ed opterà come sistema di gioco per il 4-2-3-1. Verità o pretattica? Lo scopriremo domani.

Il servizio.