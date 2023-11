Fine della racconto. Il nostro viaggio nella storia del derby tra Andria e Barletta giunge al termine. Arriva agli ultimi sei precedenti, tutti nel campionato di Prima Divisione, l’equivalente della vecchia serie C1: biancorossi e biancazzurri si sfidarono due volte nella stagione 2011-2012, ben quattro in quella successiva, compreso il doppio confronto nei playout. Si parte il 18 settembre del 2011, è ancora estate quando il derby giocato al “Puttilli” terminò con un pirotecnico 2-2: doppio vantaggio biancorosso con Schetter e Franchini, rimonta biancazzurra con i centri di Comini e Del Core. Al ritorno, il 22 gennaio del 2012, l’Andria Bat si impose 2-1 al “Degli Ulivi”. Reti tutte nella ripresa: Minesso su rigore, Franchini per il momentaneo pari e poi Cossentino allo scadere. Quella successiva, fu l’ultima stagione trascorsa insieme prima di quella attuale. Il 4 novembre del 2012, l’Andria dell’indimenticato Vincenzo Cosco espugnò il “Puttilli” con gol decisivo di Arini. Al ritorno, invece, finì 0-0 al “Degli Ulivi” il 17 marzo del 2013. E poi gli ultimi due precedenti, nella primavera dello stesso anno, quelli della doppia sfida playout: il Barletta ipotecò la salvezza all’andata, davanti al proprio pubblico, con gol di Allegretti e La Mantia. E poi, la domenica successiva, il 2 giugno del 2013, completò l’opera al “Degli Ulivi” con la rete di un altro ex, Mirko Carretta. Barletta salvo, ma che rimase soltanto per altri due anni tra i professionisti, prima della lunga agonia in Eccellenza. Andria Bat retrocessa, sparita dai radar del pallone e pochi mesi dopo tornata a chiamarsi Fidelis. Domenica, a più di dieci anni dall’ultima volta, sarà proprio Fidelis Andria-Barletta. Un nuovo derby. Una nuova pagina di storia.