Potrebbe subire delle modifiche il risultato finale di Casarano-Andria, valido come gara secca dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie D. La Fidelis ha presentato preannuncio di reclamo e si affiderà al ricorso per ribaltare il 2-0 in favore dei salentini, maturato ieri pomeriggio allo stadio “Capozza”. Il club biancazzurro metterebbe in discussione la posizione del centrocampista Antonio D’Alena, che avrebbe dovuto scontare una vecchia squalifica. Se fosse accertata l’irregolarità, l’Andria vincerebbe 3-0 a tavolino e conquisterebbe il pass per gli ottavi di finale della competizione tricolore.