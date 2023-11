Uno dei mezzi impiegati per la realizzazione dell’interramento ferroviario nella città di Andria è rimasto in bilico sul fossato ma senza cadere al suo interno. È accaduto oggi pomeriggio nel tratto nei pressi della stazione centrale sul fronte di piazza Soffici, in via Tintoretto. E sono impressionanti le immagini restituite da un residente che ha filmato la scena con uno smartphone.

Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. L’autogru, forse per l’eccessivo peso che si cercava di sollevare, si è ribaltata ma è rimasta in bilico sul fossato con il lungo braccio meccanico che poggia ora su quello che sarà il fondo del nuovo binario a circa 10 metri di profondità. Il mezzo ha sfondato le barriere ma non è caduto nel vuoto. Una gru dovrebbe intervenire nelle prossime ore per riportare il mezzo gomme a terra.