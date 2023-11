Continuano le azioni di clean up dell’associazione andriese 3place in collaborazione con il forum Ricorda e Rispetta per la pulizia dell’area assegnata per il Bosco Urbano. 12 sacchi di rifiuti è il bollettino dell’ultima azione di clean up svoltasi qualche giorno fa. Prossimo appuntamento sarà domenica prossima, 19 novembre alle 11 in via Ceruti. «La partecipazione è libera. Venite con scarpe e pantaloni adatti per stare tra la vegetazione e un paio di guanti in PVC» – hanno sottolineato i volontari dell’associazione in un post sulla pagina facebook