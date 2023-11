Il comune di Andria ha indetto un concorso per l’assunzione di 12 agenti della Polizia Locale. L’assunzione è a tempo pieno e indeterminato. Il bando prevede 2 prove, una scritta e una orale, ed è possibile iscriversi da oggi e fino alle ore 12:00 del 3 dicembre tramite il sito www.inpa.gov.it

Fra i requisiti per partecipare c’è l’aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, l’essere in possesso di patenti A e B, non avere impedimenti al porto o all’uso delle armi.

«Il potenziamento delle forze di Polizia Locale è un impegno che avevamo preso nei confronti dei cittadini che chiedevano, e chiedono, più sicurezza in città, ed è un impegno che evidentemente stiamo onorando – spiega l’assessore alla Polizia Locale Pasquale Colasuonno – Il poter procedere con queste assunzioni, poi, è frutto della riconquistata credibilità del nostro Comune nei confronti della Corte dei Conti, ed è frutto del complicato lavoro di riordino delle finanze comunali. Ecco che ne approfitto per ringraziare l’intera macchina amministrativa, sia tecnica che politica, per il bel risultato».