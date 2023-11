Un uomo di 53 anni di Andria, Lazzaro Ruotolo, è morto questa notte in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 231, tra Bitonto e Terlizzi in direzione nord. La vittima, secondo quanto si apprende, viaggiava da sola in auto quando per cause da accertare avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada per poi schiantarsi contro il guardrail.

Il 53enne è morto sul colpo e sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. L’uomo stava rientrando ad Andria dopo aver terminato un turno di lavoro a Rutigliano. Sul posto sono intervenuti i gli agenti della polizia del commissariato di Bitonto. Non è escluso che l’uomo possa aver aver avuto un malore improvviso.