«Saremo oltre 200, tra militanti e simpatizzanti che raggiungeranno Roma con i 4 pullman che abbiamo messo a disposizione e chi invece preferirà arrivare nella capitale con mezzi propri. La nostra provincia ha risposto con entusiasmo all’appello della segretaria Elly Schlein perché davvero siamo convinti che ci possa essere un futuro più giusto, che ci possa essere un’alternativa a questo governo». Così il segretario provinciale BAT del Partito Democratico, Lorenzo Marchio Rossi.

«La risposta dei nostri militanti è straordinaria e testimonia la volontà di dire di no alle scellerate politiche del governo di Giorgia Meloni. Questo esecutivo – afferma Marchio Rossi – ha varato una legge di bilancio assolutamente non all’altezza della situazione difficile che sta vivendo il Paese. Tagli alla sanità, risorse insufficienti per servizi essenziali come scuola e trasporti pubblici, nessuna risposta sul tema del carovita e del salario minimo. E’ una manovra senza visione strategica, senza misure in grado di ridare slancio all’economia e agli investimenti».

«A tutto questo va aggiunta una visione diversa sui temi ambientali e sui diritti civili. La nostra gente vuole lanciare un segnale forte e far comprendere alle destre che si può costruire un’alternativa per creare un futuro più giusto, un Paese migliore per i nostri giovani. A Roma – conclude Marchio Rossi – la Bat ci sarà e farà sentire la propria voce».