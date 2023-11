Prosegue senza sosta l’azione delle Guardie Campestri sull’intero agro andriese, nell’ambito dei servizi speciali pianificati in collaborazione e raccordo con le Forze dell’Ordine per la campagna olivicola in corso. E’ notizia di ieri sera l’ennesimo furto sventato ai danni di un proprietario terriero in contrada “Cugno di Volpe”.

Erano le 19.30 circa quando la pattuglia di servizio in zona, allertata dall’insistente battito di verghe sugli alberi, si avvicinava verso il fondo interessato dal tentativo di furto, individuando quattro soggetti intenti a raccogliere in modo fraudolento le olive, con l’ausilio di tre teli, mazze in alluminio e sacchi vari.

Alla vista delle Guardie Campestri, i quattro malviventi desistevano repentinamente dall’azione predatoria, fuggendo nelle campagne circostanti.

Il quantitativo già raccolto ammontava a 3 quintali, restituiti al proprietario del fondo.