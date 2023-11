«Investire di più nella formazione e nell’addestramento per prevenire incidenti mortali e infortuni nei luoghi di lavoro». Lo chiede Vincenzo Cinquepalmi, segretario generale di Fai Cisl Bari, il giorno dopo la morte di Raffaele Sardano, l’operaio di 38 anni che ha perso la vita ad Andria mentre era al lavoro in un oleificio.

«Se vogliamo diminuire il numero di incidenti sul lavoro – prosegue – serve una stretta collaborazione tra aziende, organizzazioni sindacali, autorità pubbliche e istituzioni preposte alla sicurezza sul lavoro». Per Cinquepalmi «è essenziale promuovere una cultura della sicurezza che coinvolga tutti i livelli della società affinché ogni lavoratore possa svolgere le proprie mansioni in un ambiente sicuro e protetto. Solo attraverso un impegno congiunto sarà possibile invertire questa tendenza e garantire un futuro più sicuro per i lavoratori». Cinquepalmi promette infine di garantire «il nostro costante impegno per la sicurezza sul lavoro e la prevenzione di tragedie simili».