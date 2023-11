«Ciao Raffaele, la città si stringe attorno al dolore della tua inaccettabile scomparsa. Non è mai facile fare il sindaco quando ti raggiungono notizie come questa; non è facile trovare le parole, non ce ne sono… È impossibile immaginare il dolore che colpisce la famiglia». Lo scrive in una nota il sindaco di Andria, Giovanna Bruno, in merito al tragico incidente sul lavoro avvenuto ieri sera.

«Morire sul lavoro non dovrebbe essere possibile eppure continua ad accadere. La dinamica è in corso di accertamento, seguiremo gli sviluppi. Ma nulla ti porterà di nuovo all’affetto dei tuoi cari. Siamo sconvolti. A tua moglie, alla vostra piccola bimba; a chi ti ha conosciuto; alla creatura che non vivrà il tuo sorriso, ai tuoi genitori…i genitori…quanto strazio seppellire un figlio…quanta violenza; al tuo mondo…l’abbraccio della Città, senza parole».