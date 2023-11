67mila follower su Tiktok ed una passione per la comicità nata fin da bambino e messa in atto durante il periodo di quarantena con la pubblicazione di video scherzosi sui social. Un percorso in salita per il giovane andriese, Luca Scippa, l’ultimo risultato, l’esordio su Rai 2 per il programma di Fiorello “…E viva il video box”, in onda al mattino subito dopo “Viva Rai 2”.

Un sogno diventato realtà per lo studente andriese, che al momento è a Roma dove studia cinema. Lo scorso lunedì il primo sketch per il programma di Fiorello in cui il giovane cabarettista ha ironizzato sul suo cognome “Scippa”.

«Fin da piccolo ho avuto questo sogno. Un’esperienza sicuramente formativa per il mio percorso. Devo continuare così»- queste le prime parole di Luca Scippa al termine della prima puntata.

Luca continuerà questa esperienza condividendo ogni mattina alle ore 8 uno sketch comico.