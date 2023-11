Il varco di Via Barletta (il tratto dell’ex passaggio a livello) è tornato fruibile al traffico da questo pomeriggio. Terminati gli interventi necessari per consentire il transito dei mezzi, compresa la segnaletica. Resta attiva la rotonda di via Lissa, in virtù della chiusura di via Vecchia Barletta.

«Questa volta non si tratta di render o fotomontaggi. Via Barletta adesso è davvero così», ha scritto in un post sui social l’assessore Pasquale Colasuonno.