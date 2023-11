Teresa Calvano ci ha lasciati il 9 gennaio 2019, ma quel sorriso sfoggiato con sfrontatezza davanti alla malattia resta un ricordo indelebile, così come il suo spirito guerriero che ha dato speranza a tante persone impegnate nella lotta al cancro. Il sorriso di Terry è tornano a splendere ancora una volta in occasione della quinta edizione del premio intitolato al suo nome, promosso dalla onlus “Onda d’Urto – Uniti contro il cancro”. Una serata in cui sono state premiate le personalità che più si sono distinte in ambito sociale ed oncologico. tra loro ci sono esempi di chi ha vinto la battaglia più difficile e chi purtroppo non c’è più.

Tra gli ospiti della serata gli amici di Teresa, chi non l’ha conosciuta ma ha sentito parlare della sua tenacia, e la sua famiglia.

La serata è stata anche l’occasione per presentare il libro “La Grande Avventura” di Miky Di Corato, amico di Teresa Calvano.

Il sorriso di Teresa, invece, il premio più bello per tutti i presenti.

Il servizio.