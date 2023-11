Due minori finiti in ospedale, movente ancora ignoto e momenti di panico in pieno centro città. E’ accaduto ieri sera attorno alle 21 ad Andria dove un gruppo di circa una ventina di elementi con maschere, volti travisati e bastoni ha aggredito quattro giovanissimi all’interno della villa comunale nei pressi dei bagni pubblici. I minori sono fuggiti cercando riparo all’interno di un bar della zona dove solo il tempestivo intervento dei titolari ha evitato che l’aggressione proseguisse. Nei momenti più concitati sarebbero state scagliate verso il bar anche alcune pietre. Necessario il rapido intervento di una equipe sanitaria del 118 che ha provveduto a medicare sul posto i due giovani feriti alla testa prima del trasporto in ospedale al “Bonomo”. Sul posto anche la Polizia Locale di Andria che ha avviato immediatamente le indagini per capire quanto accaduto.

Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e le testimonianze dirette. Nessuna pista è esclusa dagli inquirenti che lavorano sul movente della violenta aggressione oltre che sull’individuazione dei componenti del gruppo. I quattro minori aggrediti sono di origine straniera e sono ospiti in città di comunità per minori non accompagnati. L’aggressione di ieri sera, in realtà, è solo l’ultimo episodio di una due giorni da dimenticare: nella cosiddetta notte di “Halloween”, infatti, diversi sono stati i danni procurati dal lancio di petardi, pietre e uova ai danni di vetrine delle abitazioni private e commerciali. Una decina di giorni fa l’aggressione ad un giovane nel centro storico. Un problema quello delle cosiddette baby gang formate da giovani o giovanissimi ragazzi che torna periodicamente ad animare le cronache cittadine.