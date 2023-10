Torna il bonus trasporti per il mese di novembre e dicembre. A partire dalle ore 8 di domani, collegandosi sul sito del Ministero del Lavoro, sarà possibile richiedere il bonus fino ad un importo massimo di 60 euro per tutti i cittadini che hanno un reddito non superiore a 20 mila euro.

35 milioni i fondi stanziati dal decreto Anticipi che permettono a studenti e lavoratori di richiedere un finanziamento per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per il trasporto ferroviario nazionale.

Sarà possibile fare richiesta collegandosi sul sito del Ministero fino ad esaurimento dei fondi.