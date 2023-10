Il Fasano vola in vetta al girone H, la Fidelis Andria incassa la prima sconfitta stagionale. Effetti del 2-1 del Vito Curlo al termine di un derby vero: combattuto, poco spettacolare ma con pochissime pause. La rete di Calabria in avvio di ripresa indirizza verso la squadra di Luca Tiozzo il risultato.

LE FORMAZIONI

Tiozzo disegna la sua squadra con il classico 4-2-3-1: Battista, Idoyaga e Calabria compongono il trio di fantasisti a supporto di Renelus. Farina, squalificato e sostituito da Giuseppe Scaringella in panchina, dà fiducia a Scianaro al posto dell’infortunato Cecere in mezzo al campo e si affida a Michele Scaringella al centro del tridente nel 4-3-3.

IL PRIMO TEMPO

7’ Avvio a ritmi alti: il primo tentativo della partita è del Fasano con Renelus. Baietti blocca. Al 13’ cambia il punteggio: su un calcio di punizione provocato da Sciaudone, Battista calcia a giro e trova una deviazione. Il pallone si impenna e spiazza Baietti per l’1-0. Il tocco alle spalle del portiere è dello stesso Sciaudone. Il vantaggio alimenta la benzina nel motore fasanese: Ganci va al tiro dai 30 metri, lob alto di poco. La reazione della Fidelis è griffata Strambelli: il 10 va al tiro su appoggio di Sasanelli, deviato in corner. Stesso film per il sinistro di Idoyaga dall’altra parte. Baietti evita il calcio d’angolo. Bianchini tra i più positivi nel Fasano: combina con Calabria e entra in area, rigore in movimento alta. Proteste Fasano al 35’ per un contatto in area andriese Telera-Idoyaga: il tocco c’è ma a gioco fermo per la posizione di fuorigioco segnalata dall’assistente De Tommaso. E’ da un calcio piazzato che arriva il pareggio della Fidelis: Strambelli crossa sul secondo palo, Donida fa da sponda e Feola in semirovesciata fa 1-1. Risultato in parità al Curlo. Nel finale la Fidelis avrebbe anche la possibilità di mettere la freccia del sorpasso: cross di Strambelli., Giambuzzi fa da sponda e Sasanelli al volo calcia a lato dal dischetto. Si va al riposo sull’1-1;

IL SECONDO TEMPO

Si riparte con Martinez per Sciaudone nella Fidelis Andria. Due minuti e cambia il risultato: Calabria approfitta della distrazione di Giambuzzi e Scianaro. Entra in area da destra, tiro radente, carambola sul palo e 2-1. Cambia la Fidelis: Riefolo e Jefferson per Giambuzzi e Sasanelli per il 4-2-4. Proteste andriesi al15′ per un contatto in area Jefferson-Pambianchi all’ora di gioco. Per l’arbitro Aloise tutto regolare. Tenta il blitz Feola di testa su sponda di Scaringella, tentativo strozzato. Protesta il Fasano al 65’ per questo gol annullato a Losavio, appena entrato per Idoyaga, dopo un malinteso Telera-Baietti. L’arbitro segnala una posizione irregolare. La Fidelis chiude con quattro punte più Bottalico: Jefferson colpisce di testa su cross, Lazar blocca. Dall’altra parte Battista lavora al limite e calcia con il sinistro, alto di poco. Enorme occasione per Strambelli: Riefolo va in fuga a destra e lo serve, sinistro salvato a due passi dalla linea da Pambianchi. Nei sette minuti di recupero la chance migliore è sul piede di Donida: tentativo al volo, Lazar risponde da fenomeno. Un paio di mischie davanti a Lazar non incideranno sul punteggio. Fidelis che sconta la prima sconfitta della stagione e dovrà ripartire sabato al Degli Ulivi contro l’Angri, Fasano che festeggia la vetta in solitaria e domenica prossima sarà di scena sul campo della Palmese.