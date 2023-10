E’ tutto pronto al “Degli Ulivi” per il secondo turno di Coppa Italia Serie D, di scena Fidelis Andria e Bitonto a partire dalle ore 19. In casa biancazzurra mister Francesco Farina opta per un ampio turnover rispetto ai calciatori protagonisti delle prime sei giornate di campionato. Gli andriesi sono a caccia di una vittoria dopo due pareggi di fila nel girone H. Dall’altra parte il tecnico Valeriano Loseto sceglie diversi titolari. Bitonto reduce da tre sconfitte consecutive.

IL TABELLINO

FIDELIS ANDRIA – BITONTO: 2-0 (Martinez 6′ pt, Telera 24′ pt, Tedesco 49′ st)

Fidelis Andria (4-3-3): Fratti; Riefolo (Donoso 42′ st), Telera (Giambuzzi 10′ st), Donida, Lauriola (Padalino 16′ st); Scianaro (Anastasia 1′ st), Sciaudone, Bottalico, Martinez, Jefferson (10′ st Scaringella), Burzio. Allenatore Francesco Farina.

A disposizione: Baietti, Strambelli, Feola, Monterisi.

Bitonto (4-3-3): Tarolli; Stasi (Pizzutelli 13′ st), Colaci, Gianfreda (34′ st Lobjanidze), Grumo, Gomes, Scardigno, Ungredda (Fioretti 12′ st), Figliolia (Tedesco 1′ st), Palazzo, Mariano (Alba 25′ st). Allenatore Valeriano Loseto.

A disposizione: Bellavista, Moscelli, Marchitelli, Anaclerio.

LA CRONACA DEL MATCH

Finisce il match! Fidelis Andria batte 2-1 il Bitonto e accede al prossimo turno di Coppa Italia Serie D.

49′ GOL BITONTO: calcio di punizione dalla trequarti, Tedesco di testa accorcia le distanze. 2-1 al “Degli Ulivi”.

46′ Angolo Martinez, Sciaudone di prima intenzione in area calcia alto.

45′ Concessi 5 minuti di recupero.

45′ Ammonito Giambuzzi, primo giallo per la Fidelis (quarto dell’intero match).

37′ Ancora occasione Fidelis! Scaringella ancora una volta non trova il tris, pallone fuori.

36′ Fidelis pericolosa: Scaringella entra in area e serve Bottalico, conclusione a giro centrale. Tarolli in presa sicura.

31′ Fidelis due volte vicina al terzo gol: errore in uscita del Bitonto, Martinez ruba palla e serve Scaringella che può calciare a porta sguarnita, Gomes salva sulla linea! Conclusione da rivedere per l’attaccante biancazzurro. Poco dopo chance anche per Sciaudone, inserimento sull’out di sinistra, conclusione, Tarolli in qualche modo allontana il pericolo.

29′ Botta dalla distanza di Bottalico, traiettoria alta.

28′ Cartellino giallo per Gianfreda. Terzo ammonito del match (tutti in maglia neroverde).

26′ Conclusione di Palazzo a giro, Fratti si distende e mette in angolo. Sin qui un esordio da incorniciare per il portiere classe 2005.

23′ Occasione Fidelis! Sgroppata di Donida, passaggio per Martinez, traversone nel mezzo, Scaringella ci arriva ma Tarolli fa muro. L’azione prosegue, ci prova anche Burzio ma il risultato non cambia.

20′ Occasione Bitonto! Tedesco a botta sicura davanti alla porta, Fratti respinge in maniera provvidenziale e salva la porta.

14′ Ammonito Gomes (B), secondo giallo in casa Bitonto

13′ Conclusione di Bottalico dalla distanza, imprecisa.

4′ Occasione Bitonto: corner Palazzo, testa di Gianfreda che sfiora l’incrocio dei pali.

1′ Si riparte al “Degli Ulivi”, secondo tempo.

Fine primo tempo al “Degli Ulivi”. La Fidelis è in vantaggio 2-0 sul Bitonto.

45′ Concessi 2 minuti di recupero.

40′ Primo giallo del match, ammonito Figliolia (B) per un fallo su Burzio.

32′ Conclusione Grumo alta di poco, buona fase per il Bitonto.

29′ Occasione Bitonto su azione insistita, doppia conclusione in area prima Mariano poi Palazzo, la Fidelis si salva con le opposizioni di Fratti e Riefolo.

28′ Punizione Bitonto, Mariano col mancino calcia di poco alto sopra la traversa.

24′ RADDOPPIO FIDELIS! Angolo battuto da Bottalico, Telera svetta di testa e trova la porta! 2-0.

22′ Fidelis vicino al raddoppio, Sciaudone davanti alla porta apre troppo il destro e manda a lato di un soffio.

17′ Occasione Fidelis: Martinez cerca e trova in area sul secondo palo Burzio, conclusione deviata da Tarolli in calcio d’angolo.

11′ Reazione Bitonto, colpo di testa ravvicinato di Palazzo: Fratti sicuro nella presa.

6′ GOL FIDELIS ANDRIA: ripartenza fulminea Fidelis aperta e chiusa da Martinez, assist di Burzio. 1-0 al “Degli Ulivi”.

1′ E’ cominciato il match!