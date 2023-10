Circa 10 ettari di macchia mediterranea e bosco sono bruciati nel rogo divampato nel nord barese in un territorio al confine tra Minervino ed Andria. Un lungo lavoro quello dei vigili del fuoco del comando provinciale della BAT per avere la meglio sulle fiamme con operazioni complicate a causa del vento abbastanza intenso. Per monitorare il fronte del fuoco utilizzate anche le squadre specializzate con droni mentre è stato necessario l’arrivo nella sesta provincia pugliese anche di due canadair per aiutare l’incessante lavoro da terra delle squadre.

E’ in realtà l’ennesimo incendio di questa lunga stagione estiva nel territorio murgiano tra Minervino ed Andria. A cadenza quasi periodica sono andati in fumo centinaia di ettari di macchia mediterranea e bosco. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati a fine settembre e fine agosto. Non è escluso che dietro questi roghi ci sia la mano dell’uomo.