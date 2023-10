In partenza per Roma dalla Bat nove pullman, in queste ore si stanno raccogliendo le ultime prenotazioni per la manifestazione nazionale, “La via maestra, insieme per la Costituzione”. È questo lo slogan scelto dalla Cgil e da più di cento associazioni per la grande mobilitazione che si terrà sabato prossimo, 7 ottobre, a Roma. Si sfilerà per le strade della Capitale per il lavoro, contro la precarietà, per il contrasto alla povertà, contro tutte le guerre e per la pace, per l’aumento dei salari e delle pensioni, per la sanità e la scuola pubblica, per la tutela dell’ambiente, per la difesa e l’attuazione della Costituzione contro l’autonomia differenziata e lo stravolgimento della nostra Repubblica parlamentare.

Sono già 450 le adesioni raccolte, nelle Camere del lavoro di tutti i comuni della Bat è possibile ricevere informazioni e confermare la propria presenza. Partiranno pullman da Andria (piazza Municipio), Barletta (piazza Aldo Moro), Bisceglie (piazza Vittorio Emanuele), Trani (zona 167), un mezzo da Spinazzola, Minervino Murge e Canosa di Puglia e un altro per le adesioni da San Ferdinando, Margherita di Savoia e Trinitapoli.

“Una volta a Roma sfileremo per le vie della Capitale in difesa dei diritti di tutti: dalla sanità, al welfare, istruzione, lavoro, pari opportunità, pace, ambiente e salari dignitosi che possono essere riaffermati e rafforzati solo attraverso una redistribuzione delle risorse e della ricchezza così da garantire un sistema di welfare pubblico e universalistico, a cominciare da una riforma fiscale basata sui principi di equità, generalità e progressività che sono oggi negati tanto da interventi regressivi – come, ad esempio, la flat tax – quanto da una evasione fiscale sempre più insostenibile. Assistiamo, al contrario, ad una continua politica di tagli e di depauperamento dello stato sociale che sta per abbattersi ancora sulla sanità pubblica con la sforbiciata alle risorse prevista nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza. Inoltre, giustizia sociale e giustizia ambientale e climatica devono andare di pari passo nella costruzione di un modello sociale che sia ‘nell’interesse delle future generazioni’, come recita l’art. 9 della Costituzione. Abbiamo purtroppo perso la ‘via maestra’ ed è necessario ritrovarla per il bene di tutti, per questo invitiamo anche le associazioni del nostro territorio a venire con noi a Roma”, commenta Michele Valente, segretario generale Cgil Bat.