Riportiamo di seguita una nota a firma della Fidelis Andria:

«Sono 1919 le tessere d’abbonamento sottoscritte dai tifosi della Fidelis per la stagione 2023/24. Un dato importante se si considerano diversi aspetti: il primo, è in assoluto un record per questa società e, soprattutto, è record per una partecipazione della Fidelis alla Serie D. Il dato si piazza, tra le altre cose, all’8° posto di tutti i tempi nella storia della società biancazzurra. Un grazie sincero allora ad ogni singolo tifoso che attraverso l’abbonamento, ancora una volta, ha mostrato tutto il suo attaccamento a questa maglia ed alla società. 1919 GRAZIE dalla famiglia Fidelis».