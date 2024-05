Una festa di comunità, un’opportunità di incontro, confronto e formazione che si rivolge a tutta la città di Andria, si svolgerà nei luoghi simbolo della comunità salesiana: l’Oratorio e la chiesa “B.V. Immacolata” a partire da venerdì 17 a domenica 26 maggio. Come afferma il Direttore dell’opera salesiana, don Donato Bosco: “La della Festa di Maria Ausiliatrice e don Bosco per noi Salesiani è motivo di tanta gioia. È riaccendere entusiasmo a partire dal sogno di Don Bosco, in occasione dei 150 anni in cui per la prima volta Giovanni Bosco, all’età di 9 anni, vide realizzarsi tutta la sua missione rivolta ai giovani. Ecco perché il titolo: «IL SOGNO CHE FA SOGNARE – Il cuore che trasforma i “lupi” in “agnelli”». Vogliamo recuperare la dimensione sognante dell’uomo che sa guardare al futuro con speranza, con i piedi per terra, radicato nella realtà in cui vive, con la consapevolezza di doversi costruire giorno dopo giorno, confidando nell’aiuto e nel sostegno della comunità educativa-pastorale e cittadina. Dal sogno di don Bosco, ci lasceremo guidare anche nella dimensione della crescita e del cambiamento – da lupi in agnelli – grazie all’azione dell’amore. Porteremo all’attenzione soprattutto dei giovani e delle componenti che operano con loro e per loro, l’applicazione di un sistema educativo non solo di recupero, ma di prevenzione. Attraverso l’attenzione, la cura e l’ascolto si accompagneranno i ragazzi e i giovani a vivere bene il percorso di crescita personale e sociale, nella legalità e nella cittadinanza attiva. Si comincerà venerdì 17 maggio con la Manifestazione calcistica in memoria di Cosimo Bruno.

Quest’anno ponendo attenzione alla legalità, sono state invitate la squadra della Polizia di stato, i “Don Bosco Legend” e la PGS Don Bosco Ruggiero Lorusso. Evento nel Cortile dell’Oratorio ore 19:30. DOMENICA 19 MAGGIO la STRADONBOSCO, con raduno dalle ore 8:00 in Corso Cavour. Evento ripreso lo scorso anno dopo circa un decennio, con una passeggiata di 5 km e una gara podistica non competitiva a passo libero di 10 km per le vie della nostra città. (trovate locandina allegata) Anche quest’anno, prima della partenza, ricorderemo gli “oratoriani”, testimoni del carisma salesiano attraverso lo sport, il servizio educativo, la vita e l’amore ai giovani e alla comunità. In serata, la compagnia teatrale dell’Oratorio, a grande richiesta, riproporrà la commedia “Miseria e nobiltà” presso l’Auditorium “Don Bosco”, ore 20:00. Lunedì 20 maggio ci sarà l’INCONTRO-CONFRONTO aperto alla cittadinanza, soprattutto a coloro che operano nelle realtà sociali dell’educazione e del terzo settore, associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali. Il titolo dell’evento è: “DA LUPI AD AGNELLI” – l’azione trasformante dell’amore. Dopo i saluti del Sindaco e del Direttore dell’Opera salesiana, interverranno Don Riccardo Agresti – responsabile diocesano del progetto “senza sbarre” e Giannicola Sinisi – Sostituto procuratore generale della Corte d’appello di Bari. Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Marilena Pastore. Appuntamento alle ore 19:00 presso l’Auditorium “don Bosco”.

Nei giorni martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 – che preparano alla festa liturgica di Maria Ausiliatrice – alle ore 20.00 nell’auditorium “Don Bosco” verranno presentate delle testimonianze, con la possibilità di domande e interazione con i ragazzi. Il tema del triduo è: “Tu vedi più lontano di me – storie di sogni e futuro”. Storie di chi, partendo da un sogno nel cassetto, ha trovato la strada, affrontando le situazioni della vita, con passione, sacrificio e dedizione, per realizzarlo e continuare a coltivarlo. Saranno presenti: – Alcuni promotori del progetto: «Mestieri che rinascono, professioni del futuro»: Francesco Suriano – Over The Net srl, Valeria Sgaramella – Tittex, Riccardo Regano – Primi Tagli – Antonio Damato – Componente della Commissione Arbitri Nazionale della FIGC – Krizia Scamarcio – Attrice cinema e teatro. Modereranno il momento i giovani animatori dell’Oratorio. Negli stessi giorni del triduo (21-22-23 maggio), nel cortile dell’Oratorio si terranno TORNEI SPORTIVI A SQUADRE per i ragazzi di scuola media dalle 18:00 alle 20:00 e per adolescenti e giovani dalle 20:30 alle 22:30. MERCOLEDÌ 24 maggio per la Festa liturgica di Maria Ausiliatrice, la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal Vicario generale della Diocesi di Andria, don Mimmo Basile. ore 19.30 nella chiesa “B.V. Immacolata”. Per sabato 25 maggio ci sarà , in occasione della Giornata mondiale dei bambini, indetta da Papa Francesco, un video collegamento con lo stadio Olimpico di Roma.

Appuntamento presso l’Auditorium “don Bosco” alle ore 16:00. Saranno invitati tutti i bambini e ragazzi dei gruppi del cammino di iniziazione cristiana dell’Oratorio. Al termine della serata, si farà festa con tutti i bambini che hanno ricevuto per la prima volta Gesù nel pane eucaristico. Ore 19:00 nel cortile dell’Oratorio. Le celebrazioni in onore di Maria Ausiliatrice e don Bosco si concluderanno DOMENICA 26 MAGGIO con la concelebrazione della S. MESSA nel cortile dell’oratorio alle ore 18:30 presieduta dall’Ispettore dell’Italia Meridionale don GIANPAOLO ROMA. A seguire la PROCESSIONE per le vie del quartiere con le statue di Maria Ausiliatrice e Don Bosco. All’arrivo in Oratorio sarà previsto uno spettacolo di FUOCHI PIROTECNICI, la SAGRA ENOGASTRONOMICA, l’esibizione del CONTEST musicale DREAMUSICONTEST, l’ESTRAZIONE DELLA LOTTERIA e la presentazione delle ATTIVITÀ ESTIVE promosse dall’Oratorio.