Due le coppie di atleti di danza sportiva, della Dance Talent Andria, facenti parte entrambe nella nazionale della federazione Italiana danza sportiva (Fids), sono stati convocati ai Mondiali di danza sportiva Wdsf: rispettivamente la coppia Giovanni e Ilaria residenti a Barletta ma di origini andriesi il 7 Ottobre saranno impegnati a Brno in Repubblica Ceca; per la categoria Under 21 e i maestri Riccardo e Annamaria il 29 Ottobre a Vagos In Portogallo per la categoria Senior 1.

La convocazione arriva dopo anni di studio, allenamenti e successi nazionali che li permettono di merito, di far parte della nazionale italiana di Danza sportiva, Fids l’unica federazione Italiana riconosciuta dal Coni.

La doppia convocazione è anche un ulteriore conferma dell’ottimo lavoro svolto dalla Dance talent andria nel nostro territorio che si avvale dei famosi professionisti di livello Internazionale per lo studio dell’alto livello agonistico ovvero i Maestri Cuocci.