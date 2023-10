Una rissa tra minorenni è avvenuta in serata, poco prima delle ore 20, in via Trani. Ad avere la peggio è stato un giovane che ha cercato rifugio all’interno di una attività commerciale vicina. A quel punto i titolari della stessa hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto è arrivata una volante della Polizia di Stato. Sono in corso gli accertamenti, ma gli agenti avrebbero già individuato i possibili responsabili prendendo le loro generalità. Nessuna grave conseguenza per il giovane sfuggito alla rissa.