Dal 10 al 20 ottobre 2023, presso il MUSEO DIOCESANO di Via De Anellis 48, Andria, si terrà la quinta edizione della Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea, “MOOD. SUBJECTIVITY, INTROSPECTION, SELF-AWARENESS”, evento artistico-culturale promosso dall’I.I.S.S. “Giuseppe Colasanto” di Andria nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2022/2025. Questa mostra, che ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Andria, vuole essere un’occasione di incontro e confronto per alcuni dei più interessanti artisti contemporanei italiani ed esteri, le cui opere verranno esposte gratuitamente per un periodo di dieci giorni, allo scopo di stimolare nell’opinione pubblica, e in particolar modo tra i giovani, una riflessione su problematiche di carattere estetico e socio-culturale.

Il Prof. Cosimo Antonino Strazzeri, dirigente scolastico dell’I.I.S.S. “Giuseppe Colasanto” di Andria, critico d’arte con all’attivo la realizzazione di sette importanti collettive a Margherita di Savoia (“La bellezza e le radici”), a Trinitapoli (“Il corpo e l’anima” e “Le forme dell’Infinito”) e ad Andria (“Materika”, “Kromatika”, “Imago”, “Eikón”), è il curatore, direttore artistico ed estensore del catalogo, che anche quest’anno sarà tradotto in inglese, a cura della Prof.ssa Fabiola Forina. Il progetto grafico è del Prof. Ruggiero Lacerenza.

Responsabile dell’allestimento è la Prof.ssa Silvia D’Avanzo, referente del Progetto “Arte, Grafica, Fotografia e Territorio”. È prevista, inoltre, la partecipazione, come guide e assistenti di alcune studentesse e alcuni studenti degli indirizzi Liceo Artistico e Comunicazione Visiva Pubblicitaria dell’Istituto “Colasanto”, che sono stati formati appositamente per questo evento tramite due corsi PNRR condotti dalla Prof.ssa Lucia Avellis e dal Prof. Amedeo De Rosa.

Non è previsto il pagamento di un biglietto per accedere alla mostra, poiché l’Arte deve essere alla portata di tutti, senza discriminazioni di carattere socio-economico; anche il catalogo, stampato in 500 copie di grande formato a colori, sarà distribuito gratuitamente a chi ne farà richiesta.

La mattina la mostra sarà visitabile anche dagli alunni delle Scuole Primarie (solo classi quinte) e delle Secondarie di Primo e Secondo Grado, accompagnati dai loro docenti (almeno uno ogni 10 alunni). È prevista per ogni gruppo l’assistenza gratuita di una guida, che illustrerà le opere e fornirà spiegazioni sulle tecniche utilizzate. Per prenotazioni telefonare al 3924890134 (ore 10-12) oppure inviare una email a [email protected]. Le visite si svolgeranno durante gli orari di apertura: 9.30-12.30 /17.00-20.

Nello stesso periodo, nella Biblioteca Comunale di Andria, Piazza Sant’Agostino 5, con lo stesso orario di apertura, saranno esposte anche le opere degli allievi del Liceo Artistico realizzate appositamente per questo evento.

Alla Mostra parteciperanno con le loro opere i seguenti artisti:

 BALZANI ANDREA Italia

 BÉLURIER CAROLE Francia

 BRUNI LEONARDO Italia

 CORRIDONI MARCO Italia

 GARBUGLIA STEFANO Italia

 GOBBI VALENTINA Italia

 GOSH ANJAN India

 INCHINGOLO TERESA Italia

 JOCHUM VERA Germania

 KA KLAUDIA Polonia

 LACERENZA RUGGIERO Italia

 MERRA FRANCESCO Italia

 MUTHU KUMAR ANURADHA India

 OSELLA GIULIA Italia

 PECCI LETIZIA Italia

 ROMANO MARIA Italia

 SCHNEIDER THORA Germania

 SOMMER SEONA Germania

 STRAZZERI ROSA Italia

 VANGSGAARD LAILA DIANNE Danimarca

 VILLA SANDRINE Francia

 WILLIAMS HARRY U.S.A.