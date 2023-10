Andria, la città che cambia. E’ stato il tema della seconda serata del ciclo di incontro “Fate Spazio” promosso dall’associazione politico culturale “Partecipa”. Dopo il turismo, argomento del primo incontro, spazio ai lavori pubblici e alle opere in corso nella città federiciana come l’interramento ferroviario e l’iter del nuovo ospedale di Andria. Al centro del dibattito anche i progetti PINQUA inizialmente stanziati coi fondi del PNRR e poi definanziati dal Governo, in attesa di attingere nuove risorse. A parlarne in maniera critica è stato il deputato del PD On. Ubaldo Pagano.

E poi spazio allo stato dei lavori del Grande Progetto d’interramento della linea ferroviaria. Il cantiere che senza dubbio più di tutti cambierà il volto della città, in attesa di novità concrete sul fronte nuovo ospedale di Andria.

Ospite della serata anche il sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano, per anni assessore ai Lavori Pubblici prima di ricoprire la carica di primo cittadino e che ha portato sul palco di viale Crispi la sua esperienza sul tema opere pubbliche.

