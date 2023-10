Camion ribaltato, carico e carburante invadono la carreggiata. Spaventoso incidente, questa mattina, intorno alle 7.45, sulla autostrada A/14, nel tratto compreso tra i caselli di Canosa di Puglia e Andria, in direzione Bari.

Per cause ancora non ben accertate, l’autista di un tir, un 35enne di origini tunisine residente a Gioia Tauro, partito da Lucera e diretto in Calabria con un carico di pomodori, ha perso il controllo del mezzo, uscendo improvvisamente di strada, all’altezza del chilometro 612+700.

Il camion si è ribaltato, scontrandosi violentemente contro il guardrail, e rischiando di invadere anche la corsia opposta. Nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.

L’impatto ha provocato la rottura del carrello del camion, che si sarebbe quindi staccato dalla cabina, lasciando lungo la strada diverse tonnellate di pomodori, trasportate dal tir. A seguito dello scontro, si è registrata anche una consistente perdita di carburante, anche questo riversatosi sull’asfalto. L’uomo alla guida del mezzo pesante è stato soccorso e condotto all’ospedale “Bonomo” di Andria per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco ed il personale della società Autostrade per l’Italia. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Diversi i disagi per gli automobilisti in transito. Il tratto interessato dall’incidente è stato chiuso fino al completo sgombero e alla messa in sicurezza della sede stradale. Nella carreggiata opposta, in direzione Foggia, il traffico è stato a lungo indirizzato su una sola corsia per senso di marcia, e si è registrata una coda di oltre 4 chilometri.