Procede secondo il cronoprogramma stabilito la costruzione del nuovo mercato ortofrutticolo di Andria in viale della Costituzione in zona PIP. Come già anticipato nelle scorse settimane, martedì sono cominciate le opere di innalzamento dei pilastri che sorreggeranno la struttura prefabbricata già pronta e che per metà ottobre potrebbe esser trasferita ad Andria per l’inizio del montaggio. Sono oltre 70 i pilastri che costituiranno lo scheletro della nuova struttura che sostituirà quella di via Barletta che, al momento, convive con i lavori di interramento della ferrovia.

Dopo gli scavi partiti a metà luglio, infatti, c’è stato il lavoro di preparazione della base. Dopo il completamento del montaggio delle strutture prefabbricate si proseguirà con la definizione degli allacci. Fine 2023 o inizio anno 2024 restano un orizzonte plausibile per il definitivo spostamento del mercato soprattutto se si continuerà a rispettare il serrato cronoprogramma imposto per la realizzazione della nuova struttura che, lo ricordiamo, rappresenta una interferenza che potrebbe bloccare proprio i lavori di interramento.

Opere che nel frattempo proseguono spedite anche nel centro abitato di Andria. Dal 2 al 17 ottobre, infatti, ci saranno diverse chiusure che interesseranno via Vecchia Barletta nei pressi della rotatoria provvisoria creata per consentire di operare sui vecchi attraversamenti ferroviari. Le chiusure alla viabilità ordinaria sono necessarie perché si stanno riposizionando le cosiddette “interferenze” e cioè le tubature di acqua, luce, telefono e fogna. Si continua, parallelamente, ad armare le pareti del tunnel che accoglierà il binario per cui sono già arrivate in cantiere le traversine necessarie al suo posizionamento. Al momento, lo ricordiamo, il tempo limite per la consegna delle opere resta giugno 2024 dopo una proroga rispetto alla fine dell’anno 2023.