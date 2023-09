Si chiama a “Scuola” di Fidelis l’iniziativa fortemente voluta dalla società biancazzurra per coinvolgere i piccoli studenti degli istituti andriesi in particolare quelli delle scuole primarie. Il primo appuntamento, di una lunga serie di azioni messe in campo, sarà domenica prossima in occasione della sfida tra Fidelis e Gravina allo stadio “Degli Ulivi”. Le squadre scenderanno in campo accompagnate dai piccoli studenti della 3^ A dell’Istituto Comprensivo andriese “Mariano-Fermi” del dirigente scolastico Roberto Crescini.

I giovani alunni avranno la possibilità di vivere un’esperienza diretta di passione, colore e valori dello sport, in campo vicini agli atleti più grandi che potranno toccare con mano. In tutte le gare casalinghe si alterneranno le classi degli istituti scolastici andriesi. La Fidelis accoglierà le richieste e stilerà poi un calendario per consentire a tutti i piccoli studenti di vivere in prima persona questa meravigliosa esperienza. Ma le iniziative messe in campo dalla società non si fermeranno a questo bensì già in cantiere visite e lezioni “speciali” all’interno degli stessi istituti.